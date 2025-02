Kaylia Nemour la stella delle parallele in Italia | dopo l’oro a Parigi gareggerà con l’Unione Sportiva Renato Serra

Leggi su Sportface.it

Sono trascorsi più di otto mesi dal giorno in cui la Ginnastica Civitavecchia alzava al cielo il primo Scudetto della sua Storia. Flash forward e –svariate emozioni di natura Olimpica – la Ginnastica Artistica è pronta a tornare protagonista incon i Campionati Nazionali di Serie A1, A2 e B. Si parte da Montichiari venerdì 7 e sabato 8 febbraio, con le squadra detentrice del titolo che – salvo clamorose sorprese dell’ultima ora – avrà subito la possibilità di schierare la suaManila Esposito.PRONTA A BRILLARE IN SERIE A1E se le altre splendide medagliate azzurre dinon potranno esserci, dato che Alice D’Amato e Giorgia Villa non sono ancora al top della condizione ed Elisa Iorio e Angela Andreoli sono alle prese con le rispettive riabilitazioni post-infortuni, non è detto che non possano brillare altre stelle nate oltre il confine.