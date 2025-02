Panorama.it - Kate Middleton, uscita a sorpresa per la giornata della lotta contro il cancro

Laarriva da una foto, un'immagine intima e spontanea scattata dal Principe Louis, il figlio minore di. La principessa del Galles appare immersa in un bosco di Windsor, il volto illuminato da un sorriso sereno e le braccia aperte, come a voler accogliere la vita con rinnovata speranza. Condividendo lo scatto, ha lasciato un messaggio significativo: "Non dimenticate di coltivare tutto ciò che va oltre la malattia", firmandosi con una semplice "C" per Catherine.Il gesto arriva alla vigiliaMondiale per lail, un evento internazionale che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamentomalattia. Con questo contributo personale,ha voluto offrire un messaggio di forza e resilienza a chi sta affrontando lo stesso percorso.