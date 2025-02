Iodonna.it - Kate Middleton sembra aver passato la sua passione per la fotografia al terzogenito Louis - il primo dei tre figli a firmare una foto ufficiale della madre

Per la Giornata mondiale del cancro,non ha deluso i suoi fans. Anzi, ha riservato una sorpresa piuttosto speciale: la, diffusa per l’occasione sui suoi social, non solo la vede vittoriosa dopo le cure per il tumore rivelato nei primi mesi del 2024, ma è stata anche scattata da uno dei suoi, il piccolo. Balla, sbadiglia, fa le smorfie: il principinoè incontenibile al Trooping the Colour X Leggi anche › Giornata mondiale contro il cancro, il messaggio di speranza dallo Ieo: «Guarire dalle metastasi prossima tappa» Il principinografa laÈ la prima volta che uno deidi William efirma una