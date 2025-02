Dilei.it - Kate Middleton, il titolo reale di sua figlia Charlotte che solo 8 Principesse hanno avuto

Leggi su Dilei.it

Quandoe William saliranno sul trono, la posizione dei loro tre figli, George,e Louis, cambieranno. I tre erediteranno nuovi titoli e nuovi ruoli all’interno della Monarchia e le loro vite cambieranno per sempre. In particolare,potrebbe acquisire uno dei titoli più prestigiosi della Corona chesetteprima di lei, quali titoli erediteranno i suoi figliMentrecon William sta ancora decidendo in quale scuola secondaria iscrivere George, in preparazione del suo ruolo di Re e mentre si scatenano le polemiche per la decisione del Palazzo di non rivelare più i brand indossati da lei, emergono nuovi dettagli sul futuro dei figli dei Principi del Galles.Come è noto, quando Re Carlo passerà a miglior vita, William salirà su trono britannico.