Velvetmag.it - Kate Middleton, il significato segreto della sua collana di perle

Leggi su Velvetmag.it

, la Principessa del Galles, ha nuovamente catturato l’attenzione del pubblico non solo per il suo stile impeccabile.Piuttosto stavolta per il messaggio profondo che trasmette attraverso le sue scelte di moda. Recentemente, durante la cerimonia di commemorazioneGiornataMemoria, ha indossato una splendidadivintage che ha suscitato interesse non solo per il suo aspetto elegante, ma anche per ilsimbolico che racchiude.La partecipazione die del Principe William alla cerimonia di commemorazione a Londra per i sei milioni di ebrei vittime del nazismo è stata una mossa significativa e toccante. Questa è stata la prima uscita pubblicaPrincipessa del Galles in questa occasione, dimostrando il suo impegno verso la memoria delle vittime dell’Olocausto.