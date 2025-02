Fanpage.it - Kate Middleton e la foto per la giornata contro il cancro: “Coltivate tutto ciò che sta oltre la malattia”

Leggi su Fanpage.it

In uno scatto postato su Instagram per laMondialeilha mandato un messaggio a tutti coloro che, proprio come accaduto a lei in passato, stanno affrontando la malattia. A corredo dell'immagine, scattata dal principe Louis, un chiaro messaggio di speranza: "Non dimenticate di coltivare ciò che sta".