Lettera43.it - Kanye West, il nude look di Bianca Censori costa caro: persi 20 milioni per esibirsi in Giappone

Leggi su Lettera43.it

L’apparizione ai Grammy Awards con la moglie, che si è spogliata sul red carpet prima della cerimonia di premiazione, rischia dire. Secondo il Daily Mail, che ha citato alcune fonti di Tokyo, il rapper ha perso un contratto da 20di dollari per due concerti nella capitale deldopo che gli investitori hanno deciso di fare un passo indietro. «Sta rovinando ogni opportunità che gli capita», affermano persone informate dei fatti. «Quella performance inquietante è stata accolta con orrore. Semplicemente non è più il benvenuto».e la moglie, architetta e modella 30enne, hanno calcato il tappeto rosso degli “Oscar della musica”, dove l’artista era candidato in una categoria rap. Prima di entrare, però, la donna si è denudata – apparentemente eseguendo gli ordini del marito – davanti ai fotografi, restando solo con un abito trasparente che mostrava le parti intime.