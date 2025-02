Metropolitanmagazine.it - Kanye West continua a fare Kanye West (e litiga con una fotografa italiana)

Sembrava essersi dato una calmata, e invece.è conosciuto a livello mondiale per il suo innegabile talento musicale e, specialmente negli ultimi anni, per la sua altrettanto innegabile tendenza alle dichiarazioni controverse e alle grandi liti pubbliche. Ne sa qualcosa Taylor Swift, protagonista, suo malgrado, di uno dei momenti più iconici della storia dell’intrattenimento, risalente al 2009: l’invasione di palco del rapper durante il suo discorso di ringraziamento per il VMA ottenuto a discapito di Beyoncé. Una vittoria ingiusta, secondo lui, al punto dal fargli decidere di rubare la scena con l’ormai leggendario «Imma let you finish but.» che gli è costato un rimprovero perfino dall’allora Presidente Obama.Ne sa qualcosa anche Kim Kardashian -e tutta la sua famiglia, a voler essere precisi- bersaglio, sin dal suo divorzio con, di critiche feroci e frecciate più o meno sottili.