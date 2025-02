Lanazione.it - Kabel, vittoria pazza dopo la super rimonta

VOLLEY PRATO 3 TORRETTA LIVORNO 2Volley Prato: Alpini l., Corti, Conti, Villani, Civinini, Bandinelli, Sottani, Postiferi, Nincheri, Trancucci, Meoni, Pezzoli, Noferi, Mazzinghi. All. Novelli. Torretta Livorno: Riposati M, Gianassi, Malacarne, Olmi, Melani, Mattolini, Riposati L, Baia, Galoppini, Tellini, Del Mastro, Costa, Molesti, Franchini, Marzana. All. Orsolini. Arbitri: Bonacorsi e Torricelli. Parziali: 25-20; 18-25; 19-25; 25-22; 17-15. Labatte Livorno e conquista matematicamente i playoff nel campionato di serie C maschile. Serata folle al Keynes con lache vince al quinto una gara già persa almeno due volte. Primo set perfetto, con Prato a chiudere 25-20. Poi tanti errori incomprensibili da parte dei ragazzi di coach Novelli e una bella solidità, invece, da parte labronica.