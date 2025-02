Juventusnews24.com - Juventus Women, cessione a titolo definitivo per Arcangeli alla Sampdoria. Tutti i dettagli dell’affare nel comunicato

di RedazioneNews24per, che passa cosìnelAltri movimenti in uscita per la, che ufficializza ladi Nicole, dopo il prestito dei primi sei mesi di questa stagione.IL– Lasaluta Nicole.È ufficiale, infatti, la, con diritto di riacquisto in favore del Club bianconero, della classe 2003. Nicole, già in prestito al club blucerchiato dall’inizio della stagione 2024/2025, con le sue prestazioni ha convinto il club ligure a puntare su di lei anche in vista delle prossime annate.Bianconera dal 2019, Nicole ha messo subito in mostra tutto il suo talento nel nostro Settore Giovanile: con la Primavera ha segnato 40 reti, di cui ventidue soltanto nella stagione 2021/2022.