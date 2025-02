Anteprima24.it - Juventus Next Gen-Benevento, designato l’arbitro: precedente favorevole con i giallorossi

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSarà il ‘quarto anno’ Giuseppe Mucera della sezione Aia di Palermo a dirigere il match di domenica 9 febbraio in programma (ore 12:30) allo stadio “Pozzo-La Marmora” di Biella traGen e. Si tratta di un direttore di gara esperto che incrocerà per seconda volta il destino dei sanniti con l’unicoche risale al netto blitz della Strega a Potenza contro il Sorrento (0-3, reti di Perlingieri, Lamesta e Tosca) lo scorso ottobre. E’ un fischietto dal rosso facile perché fino ad ora nella sua carriera in Serie C ne ha estratti ben 22 in appena 47 gare diretteA Biellasiciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Stefano Franco di Padova e Giuseppe Luca Lisi di Firenze; quarto ufficiale Gabriele Restaldo di Ivrea.L'articoloGen-con iproviene da Anteprima24.