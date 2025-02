Calciomercato.it - Juventus, dopo il mercato la bufera: “Si attendono le dimissioni di Giuntoli”

Il direttore tecnico e l’allenatore dellanel mirino alla fine della sessione di trasferimenti, attacco frontale ai dueSi è conclusa una sessione di calciolunga e intensa, per la, che nell’ultimo giorno della sessione ha ufficializzato l’arrivo di Lloyd Kelly, quarto acquisto di gennaioAlberto Costa, Kolo Muani e Renato Veiga. Almeno numericamente, gli obiettivi prefissati dai bianconeri sono stati raggiunti, adesso parola al campo per stabilire l’effettiva bontà delle scelte compiute. Ma attorno allanon si respira particolare entusiasmo, anzi. E i principali protagonisti finiscono nel mirino.illa: “e Thiago Motta incapaci” – Calcio.it (fonte: © LaPresse) Ultima giornata caratterizzata anche dalla partenza di Nicolò Fagioli, finito in prestito alla Fiorentina.