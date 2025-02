Sport.quotidiano.net - Juve, si chiude il mercato con Kelly. A giugno Barcellona su Vlahovic

Bologna, 4 febbraio 2025 – Lail suofacendo quello che andava fatto. Servivano rinforzi dietro, per arginare gli infortuni, e davanti, per dare un boost alla fase offensiva: missione compiuta. Motta ha ora in dote ciò che aveva richiesto sule ora tocca a lui dare una svolta decisiva a una stagione fin qui deludente. L’ultimo arrivo, ufficializzato nelle ultime ore di ieri, è Lloyddal Newcastle, mentre in uscita se ne va Fagioli che prova a rilanciarsi a Firenze. Ma attenzione acon ilche potrebbe muoversi su Dusan. IlLa sessione invernale ci ha messo qualche giorno a decollare, poi Giuntoli ha acquistato quello che poteva acquistare con il budget a disposizione e dato a Motta ciò che serviva per migliorare la rosa e arginare il problema infortuni.