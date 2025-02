Terzotemponapoli.com - Juve, rivoluzione in attacco: Osimhen nel mirino

Kolo Muani, un’idea che si complicaLaha messo gli occhi su Randal Kolo Muani, ma la strada per trattenerlo a Torino è tutta in salita. Il francese, arrivato in bianconero in prestito oneroso dal Paris Saint-Germain, non ha alcuna opzione per un riscatto futuro. Il club parigino, che ha investito ben 95 milioni di euro su di lui appena un anno e mezzo fa, vuole rilanciarlo senza perdere il controllo del suo cartellino. Questo scenario complica i piani dellantus, che avrebbe voluto assicurarsi una clausola per trattenerlo a lungo termine.: La carta VlahovicCristiano Giuntoli, uomo mercato della Vecchia Signora, però, non è tipo da arrendersi. Se Kolo Muani dovesse continuare a brillare sotto la guida di Thiago Motta, l’ex dirigente del Napoli cercherà una soluzione per trattenere il talento francese.