Rompipallone.it - Juve, lesione al crociato ed operazione: stagione finita per lui

aledchirurgica: che dramma per l’allenatoreCosta, Renato Veiga, Kelly ma anche e soprattutto Kolo Muani: un mercato di spessore per lantus, con Giuntoli che ha colmato tutte le lacune emerse nella prima parte dellaattuale. Gli infortuni a raffica hanno colpito soprattutto il reparto arretrato di Thiago Motta che ha vissuto in emergenza perenne di fatto fino all’ultima giornata contro l’Empoli.E peraltro l’arrivo di Kelly è stato chiuso in fretta e furia dopo il ko occorso a Kalulu in Champions League. Insomma, ora Motta è al coperto, sperando che la sua rosa non venga intaccata nuovamente da altri infortuni. D’altronde i problemi fisici ai calciatori fanno parte del gioco del calcio così come di tutti gli sport e possono incidere il corso di unaintera.