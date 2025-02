Universalmovies.it - Just Cause | Il film sarà scritto da Aaron Rabin

Universal Pictures ha dato il via alla “Operazione Hollywood” legata al videogame di successo.Da tempo nel mirino dello studios, il videogame di successoha ottenuto ufficialmente il via libera per un prossimo adattamento cinematografico. The Wrap, infatti, ha riferito che la sceneggiaturafirmata da(Jack Ryan), e che Ángel Manuel Soto (Blue Beetle) è stato confermato come regista.La fonte ha anche aggiunto che Kelly McCormick e David Leitch, produttori deid’azione “The Fall Guy”, “Bullet Train”, “Nobody” e “Violent Night”, produrranno ilattraverso l’accordo di prima visione di 87North con Universal. Inoltre, il team dietro il successo di “Sonic the Hedgehog” della Paramount produrrà anche tramite Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg e Timothy I.