Sport.quotidiano.net - Juniores nazionale. Il San Marino non sbaglia, lo United sbanda a Modena

Ancora una vittoria per ladel Sanche batte il Corticella a domicilio e sale al quarto posto in classifica. Decisiva la doppietta di Zoffoli realizzata a cavallo tra primo e secondo tempo. Due reti che portano i biancazzurri a quota 28 in classifica, davvero a pochi passi dalle big del girone. Niente punti, invece, per ladelloRiccione che ha lasciato tutto sul campo del Cittadella Visterzo della classe. Senza troppo diritto di replica (5-0 il risultato finale).. Girone E (17ª giornata): Fiorenzuola-Progresso 6-0, Cittadella VisRiccione 5-0, Corticella-SanAcademy 1-2, Lentigione-Imolese (rinviata), Ravenna-Sasso Marconi 4-1, Spal-Forlì 3-2, Sammaurese-Piacenza 0-3. Classifica: Fiorenzuola 39; Piacenza 36; Cittadella Vis33; San28; Sammaurese 26; Lentigione 22; Imolese 21; Progresso 20; Forlì 17; Corticella 16; Ravenna 10; Sasso Marconi 9;Riccione 5.