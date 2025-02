Lettera43.it - Juliette Binoche è la nuova presidente di giuria del Festival di Cannes

presiederà ladeldi2025, al via il 13 maggio. Esattamente 40 anni dopo il suo debutto sulla Croisette con Rendez-vous di André Téchiné, presentato in anteprima mondiale durante la kermesse del 1985, suo primo ruolo di rilievo per il grande schermo che ne ha lanciato una carriera costellata di riconoscimenti. «Non vedo l’ora di condividere quest’esperienza di vita con i membri dellae del pubblico», ha dichiarato in una nota. «Nel 1985 ho salito per la prima volta i gradini con l’entusiasmo e l’incertezza di una giovane attrice. Non avrei immaginato di tornarci nel ruolo onorario didella. Apprezzo il privilegio, la responsabilità e l’assoluta necessità di umiltà». Succederà a Greta Gerwig e sarà la seconda volta che due donne si passeranno il testimone: è successo soltanto nel 1965 quando dopo Olivia de Havilland arrivò Sophia Loren.