Juan Bernabè torna a far volare l’aquila in un altro stadio | l’annuncio ufficiale di Michele Criscitiello

Leggi su .com

Domenica 9 febbraio, allo “Sportitalia Village” (Verano Brianza) il match del campionato di Serie D (girone B) che vedrà opposte Folgore Caratese-Breno, ma prima ci sarà un evento speciale, ovvero il volo delOlimpia (così è scritto nella grafica invece del solito Olympia), il simbolo che per anni ha accompagnato la Lazio, con il suo .L'articoloa farin undiproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Vicenza-Avellino,sbotta: “Entrati a partita in corso e trattati come bestiame. Cori dei vicentini.”: “Baroni avrà a che fare con calciatori squali come quelli della Lazio. Lotito si gioca la faccia e.