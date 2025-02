Jon Newsome afferma che Leeds United ha commesso un errore nella finestra di trasferimento

Leggi su Justcalcio.com

Sito inglese:Una visione generale di una bandiera diCorner prima della partita del terzo turno della Emirates FA Cup contro Harrogate Town. (Foto di George Wood/Getty Images)non è riuscito a firmaredidi gennaio ed è esattamente quello che è successo l’anno scorso.Non sono riusciti a rafforzare la squadradiinvernale mentre Ipswich è riuscito a fare ciò che alla fine li ha aiutati a vincere la promozione in Premier League.Gli uomini di Daniel Farke sono attualmente seduti in cima alla classifica del campionato, ma un miglioramento della squadra avrebbe dato loro un vantaggio sui loro rivali, ma la loro mancanza di ambizione potrebbe rivelarsi dannosa per le loro speranze di vincere il loro postofascia alta di Inghilterra.