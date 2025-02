Sololaroma.it - Jolly Gourna-Douath, tecnica e muscoli per la Roma: vice Koné o qualcosa di più?

Calciomercato invernale andato in archivio, e già da qualche giorno si era capito che le ultime ore sarebbero state fondamentali per laper completare la rosa. O meglio, gli ultimi minuti, visto che, dopo aver chiuso per Nelsson nel tardo pomeriggio, il club ha depositato i contratti di Salah-Eddine e Lucascirca una decina di minuti prima della mezzanotte, lasciando i tifosi col fiato sospeso. I tre colpi sono comunque andati a buon fine, decisamente intriganti per nomi e caratteristiche, tutti da scoprire nelle prossime partite dei giallorossi.Particolarmente interessante l’acquisto del giovane centrocampista proveniente dal Salisburgo, una mossa inaspettata di fine mercato, una nuova scommessa di Ghisolfi dopo il fallimento di Le Fée, proprio il giocatore cheandrà a sostituire nella rosa di Ranieri.