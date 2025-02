Joe Kent | il complottista del Covid nominato da Donald Trump all’antiterrorismo

Leggi su Open.online

Si chiama Joel’ha appenadirettore del centro nazionale anti terrorismo. È un ex berretto verde: ha lasciato l’esercito dopo la morte della moglie Shannon nell’attentato di Manbij del 2019. Ed è stato sconfitto in due elezioni alla Camera dai candidati del Partito Democratico. «Come soldato, berretto verde e agente della Cia Joe ha dato la caccia a terroristi e criminali per tutta la sua vita adulta. Soprattutto, Joe conosce il terribile costo del terrorismo, avendo perso la sua meravigliosa moglie, Shannon, una grande eroina americana, uccisa nella lotta contro l’Isis. Joe continua a onorare la sua eredità restando nella battaglia. Joe ci aiuterà a mantenere l’America al sicuro sradicando tutto il terrorismo, dai jihadisti in tutto il mondo ai cartelli nel nostro cortile», ha dettosu Truth.