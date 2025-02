Ultimouomo.com - João Felix in cerca di se stesso

Nonostantenon sia più il prodigio col volto da bambino che ci aveva stregato nei giovedì d’Europa League della primavera 2019, sembra abbastanza strano che sia riuscito comunque a conservare a conservare quella stessa aura fanciullesca.Alcuni dettagli non hanno nulla a che vedere con ciò che accade in campo, ma con, invece, era come se le fattezze da bambino fossero parte viva del suo gioco, la trasposizione in carne ed ossa della tecnica candida e immacolata con cui aveva avocato le attenzioni di tutti gli appassionati: la bocca semiaperta quasi in segno di stupore, coi denti leggermente sporgenti per via dell'apparecchio, le ciocche di capelli che ondeggiavano mentre ne accompagnavano la corsa. Non si può spiegare in maniera razionale, ma quando abbiamo scoperto, quando ci siamo innamorati di lui, i suoi lineamenti erano una parte importante di quella esperienza: sarà che per certi giocatori estetica ed efficacia viaggiano di pari passo, si retroalimentano, perché perla riuscita delle giocate dipende spesso dalla grazia che riesce a infondervi.