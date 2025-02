Joan Thiele | A Sanremo con la mia voce la mia musica

Leggi su Funweek.it

debutta al Festival dicon il brano Eco, che anticipa l’album in uscita nel 2025. L’esperienza sanremese arriva dopo l’uscita – lo scorso 6 dicembre del singolo Veleno per Numero Uno/Sony Music, che appartiene al progetto che la cantautrice ci presenterà nella sua interezza quest’anno.«Ho scritto subito il testo di Eco, ma il ritornello ancora non c’era. – ci dice– Poi l’ho lasciata a decantare, ci ho rilavorato nel tempo ed è stato un lavoro di collaborazione. È bello quando hai la possibilità di condividere laanche con gli altri. Per me questo brano rappresenta un momento in cui tiro fuori lain un certo modo e tiro fuori cose che sono state nella mia testa per un paio di anni. E poi fa parte di un puzzle che è il disco che uscirà il mese prossimo.