.com - Jesi / Judo Samurai, piccoli campioni crescono

Leggi su .com

5 medaglie d’oro con Elia Coppari, Riccardo Micucci, Nicolas Pasquinelli, Rened Alouie Olimpia Lammoglia oltre a 4 d’argento e 3 di bronzo, 4 febbraio 2025 – Si è svolta al palasport di Montegranaro una gara regionale giovanile di.Il clubno delera rappresentatto da 30 atleti sia nelle categorie deiche in quelle dei cadetti. In evidenza i più giovani che hanno conquistato 5 medaglie d’oro con Elia Coppari, Riccardo Micucci, Nicolas Pasquinelli, Rened Alouie Olimpia Lammoglia. Poi sul secondo gradino del podio sono saliti in quattro e ben 3 hanno conquistato il terzo posto.Ma si guarda avanti. Domenica 16 febbraio a Cesena si svolgerà un torneo interregionale riservato alle categorie superiori.Soddisfazione nel club per i risultati ottenuti e per i tanti giovani che si stanno avvicinando a questa disciplina.