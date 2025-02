.com - Jesi / Gianluca Dottori delegato all’assemblea della Figc che ha eletto Gravina presidente

Con il tecnicono, a rappresentare l’Aiac Marche, anche Marcello Mancini, 4 febbraio 2025 –dell’Aiac Marche, era uno dei delegati, in rappresentanza dell’Aiac con in testa ilnazionale Renzo Ulivieri, cheromana haGabriele.A Roma si sono svolte appunto le elezioni per il rinnovo del Consiglio Federale. Il candidato (unico) Gabriele, 71 anni, guiderà ancora la Federcalcio per la terza volta di fila fino al 2028 ha ottenuto il 98,68% dei voti.Con lui faranno parte del Consiglio Federale: Ezio Maria Simonelli –-, Stefano Campoccia, Francesco Calvo e Beppe Marotta (Serie A); Paolo Bedin –-, Giovanni Carnevali (Serie B); Matteo Marani –-, Daniele Sebastiani (Lega Pro); Giancarlo Abete –-, Daniele Ortolano, Ilaria Bazzerla, Sergio Pedrazzini, Giacomo Fantazzini, Giuliana Tambaro (Lnd); Umberto Calcagno –-, Davide Biondini, Sara Gama, Valerio Bernardi (atleti);Giancarlo Camolese, Silvia Citta (tecnici).