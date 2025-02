Biccy.it - Jenny Urtis, chi è il fidanzato, Corona rivela: “È bellissimo”

Leggi su Biccy.it

In un’intervista rilasciata lo scorso dicembre,ha fatto coming out come donna trans e di recente ha anche parlato del suo privato con un suo amico di vecchia data. Nel podcast di Hego Tv, Three Shoots, l’ex vippona del GF Vip hato di essere fidanzata e Fabrizioha svelato qualche dettaglio in più su questo uomo misterioso.“Lei per esempio, ha unche se lo vedi dici ‘che bello’, loro sono una bellissima coppia. Lui è un uomo calabrese, ma davvero unuomo, se proprio devo trovargli un difetto è che è un po’ bassino, però è veramente bello, parlo di altezza perché lei è molto alta. Ma se lo vedi è proprio maschio, con la barba, il capello con la riga, abbronzato, muscoloso, serio, imprenditore, educato, un uomo sistemato. A un certo punto si è innamorato follemente di lei.