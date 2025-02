Biccy.it - Javier lascia Helena senza parole dopo la puntata del GF

Nell’ultimadel Grande Fratello Alfonso Signorini ha dato ampio spazio all’avvicinamento traPrestes eMartinez, lui infatti non è più così sicuro di vedere la modella brasiliana solo come un’amica. In diretta il pallavolista argentino ha ammesso di sentire qualcosa che va oltre il rapporto tra due amici, ma ha anche aggiunto che si prenderà il suo tempo per capire meglio ciò che prova, perché tiene troppo adper farle del male.Martinez si sbilancialadel Grande Fratello: “Se ho bisogno del tuo contatto significa qualcosa”.Subitola fine dellala Prestes e Martinez si sono appartati in giardino e sotto ad una coperta si sono fatti delle coccole. La gieffina si è esposta: “Quello che sento è bello e sono molto contenta. E poi ho visto la clip dove dicevi delle belle cose e sono rimasta molto contenta, ti dico la verità.