Nerdpool.it - J-POP Manga annuncia Shin’ichi Sakamoto a COMICON Napoli 2025

Leggi su Nerdpool.it

sarà ain collaborazione con J-POP!Ci ha condotti nell’isolamento delle scalate solitarie, ci ha fatto vivere il tormento della lotta per la libertà e l’uguaglianza, e ci ha trascinati nell’orrore di una paura contagiosa: prepariamoci a incontrare, il maestro dietro capolavori come The Climber, Innocent e il recentissimo #DRCL midnight children!Durante i giorni diil Sensei parteciperà a firmacopie e incontri speciali di cui saranno dati maggiori dettagli nel corso delle prossime settimane. Un’occasione unica per incontrare il maestro!, (Osaka, 1972), è unka riconosciuto per il suo stile artistico dettagliato e le narrazioni profonde. Tutte le opere del Sensei in italiano sono state pubblicate da J-POP, a partire dal 2008 con l’action comedy Masurao per conquistare i lettori italiani con ilThe Climber, la storia dello scalatore Buntaro Mori basata sul romanzo di Jiro Nitta.