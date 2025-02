Oasport.it - Italia, che beffa! Il parallelo a squadre non fa più parte del programma delle Olimpiadi Invernali

L’ha conquistato la medaglia d’oro nelche ha aperto i Mondiali 2025 di sci alpino sulla neve di Saalbach (Austria). Si tratta di un successo a sorpresa, perché la nostra Nazionale non era tra le grandi favorite della vigilia e si era presentata a questo appuntamento da totale outsider. Gli azzurri sono cresciuti nel corsa del tabellone a eliminazione diretta: prima l’affermazione contro l’Ucraina, poi il successo sulla Francia, la stoccata sulla Svezia per un solo centesimo e poi il trionfo contro la Svizzera.Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Lara Della Mea e Giorgia Collomb sono saliti sul gradino più alto del podio e hanno fatto suonare l’Inno di Mameli in una competizione che non aveva mai regalato il massimo sorriso al movimento tricolore, anche se va ricordato il bronzo portato a casa sei anni fa.