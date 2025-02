Iltempo.it - Italia capofila grazie a 116 milioni da risorse del Pnrr

Il 2025 è l'Anno Internazionale della Scienza e Tecnologia Quantistica (IYQ), voluto dalle Nazioni Unite per aumentare la consapevolezza pubblica sull'importanza che queste discipline si ritagliano sempre più in tutti gli aspetti della vita, con impatti sempre più tangibili in settori fondamentali come l'elettronica, la medicina e l'industria farmaceutica. Un settore in cui l', seppur in un contesto dominato da Stati Uniti e Cina, può giocare un ruolo di primo pianoalla qualità della sua ricerca e alla capacità di trasformare le idee in applicazioni concrete. Non è un caso che il governono abbia deciso di puntare la fetta più significativa delledel, ben 116di euro, nella nascita del National Quantum Science and Technology Institute. Un progetto senza precedenti.