"Ita in utile già quest’anno, dal 2026 crescerà"

Ita Airways lascia l’alleanza dei cieli SkyTeam per entrare in Star Alliance nei prossimi mesi, inizia a vendere i voli in codesharing con Lufthansa, mentre parte la prima integrazione dei programmi fedeltà Volare e Miles & More. Sono le prime novità commerciali per i passeggeri, annunciate ieri a Fiumicino dai nuovi vertici di Ita Airways, alla presenza di un "ospite d’eccezione", il ceo di Lufthansa Carsten Spohr. "È una giornata storica per l’aviazione europea e rappresenteremo il meglio dell’Italia con Ita Airways", ha commentato il presidente Sandro Pappalardo, sottolineando che l’ingresso nel gruppo Lufthansa "apre nuovi scenari". La strategia del nuovo vettore italo tedesco entra ufficialmente nel vivo. Con un’operazione che conta di portare la compagnia certamente al breakeven ma forse anche già inper poi passare alla vera e propria crescita, con nuove assunzioni, a partire dale 2027.