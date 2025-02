Istituto Svizzero un gioiello eclettico nel cuore di Roma

Leggi su Funweek.it

Avete mai sentito parlare della Villa Maraini? E’ la sede dell’che gode di una posizione straordinaria neldella capitale.E’ uno dei tesori di, un luogo di scambio tra la cultura svizzera e italiana. La sua origine risale al 19esimo secolo quando Emilio Maraini, re dello zucchero in Italia, decise di avviare il progetto.Villa Maraini aè stata costruita tra il 1903 e il 1905, su incarico di Emilio Maraini, si trova nel quartiere Ludovisi, tra Via Veneto e la scalinata di Piazza Spagna.Origine e architettura di Villa MarainiAll’inizio del Novecento viene realizzata la Villa Maraini la quale architettura prende spunto da quelle del Rinascimento e del Barocco. Si tratta di un’imponente dimora signorile dallo stile, completamente diversa dagli edifici costruiti nello stesso quartiere come alloggio alla nuova classe medio-alta di impiegati.