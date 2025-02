Ilfattoquotidiano.it - Istanbul e Gerusalemme al centro di due grandi romanzi contemporanei

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Da lì si poteva ammirare per intero il ponte di Galata e la città che si inerpicava sulle due rive. Lo splendore di quello spettacolo li costrinse a scuotersi, sbattendo le palpebre. Di fronte alle luci della sponda asiatica, relativamente pallide, quella europea con la vecchiae Beyo?lu appariva tutta tappezzata di fiochi puntini rossi da cui si levava una nebbia luminosa. La città avvolgeva su tre o quattro lati il mare di un colore misterioso, come un ammasso di lucciole, e appariva due volte più immensa che di giorno”.Il demone in noi, di Sabahattin Ali (traduzione e introduzione Nicola Verderame; Carbonio Editore), è un capolavoro della letteratura turca contemporanea, in parte autobiografico, pubblicato per la prima volta nel 1940. Il romanzo racconta la storia di Ömer, un giovane dell’Anatolia occidentale che vive ae che cerca di sbarcare il lunario grazie a un lavoro d’ufficio procacciatogli da un parente influente.