Ilfattoquotidiano.it - Israele, negoziatori a Doha nel weekend. Netanyahu da Trump: pronto 1 miliardo di $ di bombe. Attacco in West Bank: 7 feriti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mentre Benjaminsi appresta a incontrare Donalda Washington, Tel Aviv annuncia che invierà la sua delegazione dialla fine della settimana, per riprendere i colloqui indiretti con Hamas sulla seconda fase dell’accordo per il cessate il fuoco a Gaza, in cambio del rilascio degli ostaggi. La notizia è arrivata al termine dell’incontro del premier israeliano con l’inviato Usa per il Medio oriente Steven Witkoff: “si sta preparando perché la delegazione di lavoro parta peralla fine di questa settimana per discutere i dettagli tecnici legati all’attuazione continuata dell’’accordo”., specifica il comunicato, convocherà anche il Gabinetto di Sicurezza “per discutere le posizioni di”.Ieri, fuori programma, il primo ministro israeliano ha incontrato anche Elon Musk.