Ispettori del lavori, controllate tre attività nella provincia di Benevento

Tempo di lettura: < 1 minutoNei giorni scorsi, glidel lavoro dell’ITL di Avellino-, sede di, assieme ai carabinieri del NIL hanno effettuato controlli mirati nel settore del commercio. Nel corso delle ispezioni – rientranti in un più generale piano didi controllo a presidio del territorio, svolto in collaborazione con l’ASL, con la Questura die con il locale Comando Carabinieri – sono statetre, tutte ubicate indi.In un’azienda di ristorazione sono stati controllati 6 lavoratori, per due dei quali è stata emessa prescrizione in materia di sicurezza sul lavoro per la mancata effettuazione della visita medica. Negli altri due esercizi pubblici, i datori di lavoro sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per gravi violazioni inerenti la violazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.