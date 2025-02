Metropolitanmagazine.it - Isamaya può conquistare il mercato del beauty a colpi di (vero) anticonformismo?

Il panorama della bellezza sta cambiando, maFfrench non ha intenzione di lasciare il campo ai nuovi arrivati senza combattere. L’iconica makeup artist britannica, nota per il suo approccio (dav) anticonformista e sperimentale, sta spingendo sull’acceleratore per espandere il suo brand,, con strategie innovative che sfidano le convenzioni dell’industria cosmetica. Ma ce la farà?Ffrench vuole rivoluzionare il mondo dellaconDimenticate i classici negozi di bellezza: Ffrench ha scelto di puntare su retailer di moda, collaborazioni esclusive e lanci a edizione limitata, strizzando l’occhio a un pubblico amante delle novità.ha debuttato con un pop-up a Soho, Londra, seguito dal lancio di un punto vendita permanente da Selfridges e la distribuzione tramite piattaforme di lusso come Farfetch, Browns e Dover Street Market.