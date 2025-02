Lettera43.it - Irama: età, fidanzata, vero nome e canzoni

Carrarese ma cresciuto a Monza,è una delle voci più apprezzate della scena urban italiana. Salito alla ribalta con la vittoria di Amici nel 2018 e, due anni dopo, dell’edizione spin-off Amici Speciali, nonostante la giovane età ha partecipato già cinque volte al Festival di Sanremo senza mai riuscire a salire sul podio. Suo miglior risultato infatti è il quarto posto del 2022 con Ovunque sarai. Per la 75esima edizione, sul palco dell’Ariston porterà il brano Lentamente, una ballata «fredda come la neve» che racconta di un sentimento che si sta pian piano spegnendo per l’incapacità di sognare e correre, ma anche soffrire insieme. Nella vita privata avrebbe una relazione con Elena Rose, cantante di origini venezuelane, dopo aver rotto con la modella Victoria Stella Doritou.La carriera dipiù famose e partecipazioni a Sanremoin concerto a Roma (Getty Images).