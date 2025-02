Io e te dobbiamo parlare Grande Fratello Iago avvicina Jessica e lei senza parole

Leggi su Caffeinamagazine.it

, un nuovo scontro infiamma la Casa. Sembra si sia aperto un nuovo ‘fronte’ tra gli inquilini. In particolare Stefania Orlando eGarcia se la sono presa conMorlacchi. La prima l’ha nominata, mentre il secondo l’ha accusata di essere diventata troppo ombrosa e cupa. La cantante ha risposto secca: “Non sono scontrosa se non c’è un motivo”.Con Stefania c’è stato il chiarimento. La conduttrice pensa chesia rientrata nella Casa proprio come ne era uscita: agguerrita. In seguito l’ex Gazosa ha ironizzato sulla battuta di, il quale l’ha attaccata sostenendo che non ha mai letto un libro in vita sua. In realtà, ha spiegato la cantante, ne ha letti due, ma si considera comunque intelligente. Nelle ultime oreè tornato adi questo scontro.Leggi anche: “Tu con lei stanotte.