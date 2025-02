Io e Mavi… Grande Fratello Tommaso lo ha confessato ad Alfonso Signorini e ha lasciato tutti senza parole

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dopo un inizio caratterizzato da momenti altalenanti all’interno della casa delFranchi e Mariavittoria Minghetti vivono ormai da diversi mesi la loro relazione in modo sereno e appagante. Nei primi tempi del reality, Mariavittoria non sembrava del tutto sicura dei suoi sentimenti per, tanto da manifestare un interesse anche nei confronti diD’Apice. Tuttavia, durante le festività natalizie, i due hanno finalmente pronunciato il fatidico “ti amo”, consolidando il loro legame e diventando inseparabili.Durante la puntata andata in onda lunedì 3 febbraio, il conduttoreha voluto approfondire questa relazione ricca di colpi di scena. Secondo lui, infatti, il loro rapporto è coinvolgente proprio perché autentico: “Siete veri,filtri, e questa è una virtù meravigliosa.