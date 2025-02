Inter-news.it - Inzaghi ha perso la fiducia nei suoi attaccanti di riserva: la prova!

Leggi su Inter-news.it

Glididell’Inter non incidono esembra averla: domenica al derby chiaro segnale.SVEGLIA – Appello aglididell’Inter: sveglia! Il derby di Milano di domenica, pareggiato dall’Inter 1-1 ad un Milan ultra-fortunato, ha ribadito, come se non bastasse, la voragine che c’è in attacco dopo Lautaro Martinez e Thuram. E le scelte di Simonesono state puramente significative. Nonostante il risultato di svantaggio e l’obbligo quantomeno di non perdere la partita, il tecnico piacentino ha preferito puntare sui centrocampisti e sugli esterni anziché aggiungere peso in avanti buttando nella mischia uno tra Mehdi Taremi e Marko Arnautovic. Segnale di come i due, ultimamente, stanno perdendo pure ladel proprio allenatore. Serve una sveglia, una risposta!Le riserve dell’Inter possono cambiare le partite, ma non tutte:lo ha capitoPROBLEMA – L’Inter, domenica, ha iniziato il mese più infuocato della sua stagione, visto che dopo il Milan incontrerà due volte la Fiorentina, poi la Juventus, la Lazio in Coppa Italia per poi chiudere in bellezza con la trasferta di Napoli nella madre di tutte le partite.