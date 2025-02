Internews24.com - Inzaghi furioso, clima incandescente in casa Inter. Allarme rotazioni: si rischia il rallentamento. Il punto del Corriere della Sera

Leggi su Internews24.com

di Redazione, il tecnico ha stilato la lista dei torti arbitrali subiti. A ciò si aggiunge il tema: ildelAl termine di Milanfinita in pareggioinferocito, ha sottolineato tutti i torti arbitrali subiti. Paolo Tommaselli ha fatto ilsituazione sul.SITUAZIONE– «Il malumore dicova da settimane e il tecnico dopo il derby ha fatto la lista dei torti subiti, che dal suodi vista suonano come una beffa ulteriore: “Visto che poi per dei falli si fanno trasmissioni di giurisprudenza sull’.” Ma la cosa più importante sulla qualepuò incidere direttamente è ancora una volta la reazione ai problemi da partesua squadra. Il tecnico, che alla vigilia era stato molto circospetto sulla questione arbitri, aveva espressamente richiesto una reazione diversa rispetto a quella di Riad, quando il fallo su Asllani che dà il via all’azione da cui nasce la punizione del 2-1 rossonero, tagliò le gambe ai nerazzurri.