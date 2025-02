Lettera43.it - Inviato Usa in Medio Oriente: «Gaza inabitabile per almeno 10 o 15 anni»

Nella serata del 4 febbraio il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu incontrerà il Donald Trump alla Casa Bianca, segnando la prima visita di un leader mondiale nell’amministrazione del presidente americano. I due discuteranno della “fase due” del cessate il fuoco a, con l’obiettivo principale di liberare gli ostaggi detenuti da Hamas e impedire che il gruppo continui a governare. Secondo funzionari della Casa Bianca, il presidente Usa punta anche alla normalizzazione delle relazioni tra Israele e Arabia Saudita, un passo fondamentale nell’espansione degli Accordi di Abramo. «La normalizzazione è una priorità per questa amministrazione», hanno dichiarato i portavoce.Witkoff: «Credo che sia inumano costringere le persone a vivere lì»La situazione aè stata descritta come critica dall’speciale per il, Steve Witkoff, che ha recentemente visitato la regione.