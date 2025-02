Ilgiorno.it - Investito sui binari in via dei Missaglia: Kevin era ancora vivo al passaggio del tram

Milano –Mateo Rodriguez eraquando il primol’ha travolto sulle rotaie di via dei. È il primo esito parziale dell’autopsia eseguita ieri mattina sul cadavere tragicamente mutilato del ventiseienne di origine ecuadoriana,da più mezzi pubblici nella notte tra il 25 e il 26 gennaio. Un uomo è morto questa mattina a Milanoda undella linea 15 in via dei, nella periferia sud di Milano. Gli inquirenti sonoal lavoro per stabilire la dinamica e le cause dell'incidente avvenuto prima delle 8. Di certo l'autista alla guida delche dal quartiere Gratosoglio procedeva verso il centro non ha visto l'uomo, di cui non si conosconole generalità, che forse era già presente suial momento dell'arrivo del mezzo.