Thesocialpost.it - Investiti a Sarre in Valle d’Aosta: nonna in Rianimazione, bimbo di 18 mesi deve essere operato, mamma al pronto soccorso

Leggi su Thesocialpost.it

È stato trasferito all’ospedale Regina Margherita di Torino ildi un anno e mezzo coinvolto in un incidente a, investito da un’auto insieme alla madre e allanel pomeriggio di ieri, lunedì 3 febbraio. Il piccolo è stato sbalzato dal passeggino e ha riportato una frattura al femore e un politrauma, ma fortunatamente non ha subito altre lesioni gravi. Ricoverato nel reparto di chirurgia, sarà sottoposto a intervento nei prossimi giorni. La prognosi è di 40 giorni.Condizioni più serie per la, attualmente ricoverata nel reparto diall’ospedale Parini di Aosta. La madre del bambino, invece, si trova inper ulteriori accertamenti.L’incidente si è verificato intorno alle 16.30 in frazione Saint-Maurice, quando l’auto ha travolto i tre pedoni.