Intesa Sanpaolo | utile record nel 2024 per 87 miliardi

Quifinanza.it - Intesa Sanpaolo: utile record nel 2024 per 8,7 miliardi

Leggi su Quifinanza.it

chiude l’eserciziocon una forte crescita dell’(+12%),, confermando la capacità “di generare una solida redditività sostenibile” e mantenendo una generosa remunerazione per i suoi azionisti. A ciò si aggiunge una patrimonializzazione molto solida, su livelli superiori ai requisiti normativi, ed il costante supporto all’economia reale, con a 70di euro di nuovo credito a medio-lungo termine erogato nel 202 (43in Italia, di cui circa 38erogati a famiglie e piccole e medie imprese).I risultati delNel, per il Gruppo registra unnetto in crescita del 12,2% a 8.666 milioni di euro, da 7.724 milioni del 2023, mentre il risultato corrente lordo è in crescita del 13,9% a 13.736 milioni di euro, da 12.056 milioni del 2023ed il risultato della gestione operativa in aumento del 12,5% rispetto al 2023.