Intesa Sanpaolo | Noi l’unica tutela finanziaria del Paese Il risparmio italiano va investito in Italia

“Inabbiamo la tendenza a parlare male dell’, ma la reputazione deldipende da quello che diciamo del”. Nel giorno della presentazione dei conti del 2024 l’amministratore delegato di, Carlo Messina, taglia corto davanti alle domande sui potenziali danni d’immagine per ildall’offerta “sovranista” del Montepaschi di Caltagirone e soci su Mediobanca, benedetta dal governo in nome delladeldeglini.E i rischi perda questa ondata di compravendite di banche e assicurazioni che inè particolarmente intensa? “Non sono per nulla preoccupato. Sono un attento osservatore di quello che succede”, risponde senza scomporsi davanti all’ipotesi di un rafforzamento della concorrenza verso la prima banca del. Messina si chiama fuori sia dalla febbre delle acquisizioni (“Non entreremo in nessuna operazione di fusione e acquisizione nè domestica nè europea”) sia dai giudizi su quelle in corso (“Giudichi il mercato”).