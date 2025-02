Intesa Sanpaolo | nel 2024 utile a 87 miliardi

Tpi.it - Intesa Sanpaolo: nel 2024 utile a 8,7 miliardi

Con un risultato netto di €8,7mld (+12% vs 2023), ilè stato il miglior anno di sempre pere ne pone la redditività ai vertici di settore.L’eccellente performance registrata consente di remunerare gli azionisti con dividendi cash pari a €6,1mld. Un nuovo buyback da €2mld – soggetto all’approvazione degli azionisti- è inoltre previsto per giugno 2025.La guidance di risultato netto per il 2025 è migliorata a ben oltre €9 mld. Nelha registrato una forte crescita delle Commissioni (+9% vs 2023) e il miglior anno di sempre dell’Attività assicurativa (+4% vs 2023).Le attività finanziarie della clientela sono cresciute di €77mld, raggiungendo circa €1.400mld, con €5,1mld di flussi netti di Risparmio gestito nel 4° trimestre. Una gestione efficace dei Costi, investendo al contempo fortemente nella tecnologia, porta il Cost/Income ratio al 42,7%, il più basso di sempre e ai vertici in Europa.