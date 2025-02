Interreg Next Med progetti sostenibili | l’Ue lancia la seconda call da 83 milioni di euro

Leggi su Ildenaro.it

L’Unionepea hato il secondo bandoMed, destinando 83diper la transizione ecologica. Novita’ di quest’anno, un fondo da 16diriservato esclusivamente ai giovani sotto i 35 anni, per promuovere idee innovative e. I temi trattati riguardano sfide comuni a cui sono esposti i Paesi del Mediterraneo, ovvero il cambiamento climatico, la capacita’ di adattamento e la resilienza, l’economia blu, verde e circolare, come cosi’ come la cultura ambientale. L’ambasciatore delin Tunisia, Giuseppe Perrone, ha accolto con favore “la partecipazione attiva e continua della Tunisia a questo programma”, riferendosi al “ricco passato comune tra le due sponde del Mediterraneo”. Perrone ha inoltre annunciato il nuovo Patto per il Mediterraneo chehato per sottolineare l’importanza di questo spazio comune e la nomina di un commissario dedicato.