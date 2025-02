Sport.quotidiano.net - Inter, nervi e rimpianti. Marotta: "Accettiamo». Ma tanti i punti persi...

Una notte per sbollire la rabbia. Per ripensare a ciò che è stato e a ciò che poteva essere (nel bene ma anche nel male). Per riordinare le idee e rimettersi al lavoro, perché giovedì si continua il match con la Fiorentina sospeso due mesi fa e c’è la possibilità concreta, in caso di vittoria, di raggiungere il Napoli in vetta alla classifica dopo aver azzerato gli asterischi. Difficile dire se il giorno dopo il bicchiere sia mezzo pieno o mezzo vuoto. Certo, il durissimo sfogo di Simone Inzaghi a fine match ha evidenziato il nervosismo del tecnico soprattutto per una decisione arbitrale non condivisa, ma ha fatto emergere una sorte di “sindrome di accerchiamento“ in quella frase "vari episodi contro di noi", perché nel mini-dossier nerazzurro di presunti torti subìti ce ne sono almeno quattro.